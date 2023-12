Le Pagliette per l’alluvione . Karatutarabai è la nuova rivista. Le mille e una pezza di Prato

Ripartire significa anche sorridere. Ieri al Politeama le Pagliette hanno presentato la prossima rivista, che andrà in scena dal 29 febbraio, ovviamente al Politeama. Hanno anche annunciato che parte del ricavato degli spettacoli andrà a sostegno di chi ha subito danni per l’alluvione: nell’ultima edizione furono quasi 20mila euro, nelle prossime settimane sarà deciso a quale ente o associazione di volontariato saranno assegnati gli incassi. Intanto la macchina dello spettacolo è già in moto, con quasi 150 persone al lavoro tra attori, ballerini e scenografi, e il titolo è già pronto: Karatutarabai. "Se lo scorso anno vi abbiamo fatto rivivere una Prato trecentesca, stavolta vi stupiremo con un viaggio nell’esotico medio oriente – ha anticipato il presidente delle Pagliette, Gabriele Villoresi –. Con sketch, musiche e balletti vi accompagneranno attraverso le storie di una Sherazade pratese intenta a valorizzare le doti e le qualità produttive del nostro territorio con le sue mille e una pezza". Nata da un lavoro degli autori Claudio Chiti, Simone Leoni e Marco Pugi, la rivista 2024 presenta molte novità: la regia è stata affidata a Alessandro Bicchierai, le coreografie ad Emanuele Iervolino e Viola Vannucchi. I testi delle canzoni sono di Fabio Fantini, le le musiche sono di Simone Papi, Giacomo Rendine, Cristiano Vieri e Paolo Vitellozzi. I costumi sono di Marialuisa Rugi e Nicoletta Coppini, il trucco e parrucco è curato da Micol Passini; la locandina di Niccolò Storai. Confermata la collaborazione con il Politeama, anche per sensibilizzare i cittadini nell’aiuto al nostro storico teatro. "Il Club delle Pagliette ringrazia gli amici che continuano ad aiutarla nell’organizzazione della rivista e tutta la nostra splendida compagnia", ha concluso Villoresi.