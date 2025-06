Le onde gravitazionali. Storie al Museo di scienze

È possibile difendersi da qualcosa che arriva dallo spazio? Se ne parlerà oggi alle 21.30 al Museo italiano di scienze planetarie nella serata organizzata dagli astrofili di Polaris dal titolo Sorveglianza Spaziale. Si approfondirà quale sia lo stato attuale delle nostre capacità di difesa spaziale e quanto anche i cittadini comuni possano contribuire alla causa con i loro telescopi nei progetti di citizen science. Ingresso libero, prenotazione.

Sempre al museo di via Galcianese domani alle 21.15 incontro dal titolo Onde gravitazionali: che cosa sono, che cosa ci dicono con Ruggero Stanga (foto) del Planetario di Firenze e Osservatorio Polifunzionale del Chianti, a cura dall’associazione Quasar e di Caffè Scienza. Si parlerà di un’avventura che inizia molto tempo fa, attraverso idee non convenzionali, controintuitive, che via via si fanno strada, fino alle conferme attuali. È la storia di migliaia di persone che hanno messo una grande fetta della loro vita nell’ideazione e nella costruzione di un esperimento che ha pochi paragoni: un lavoro di squadra, che completa l’intuizione di uno.

Si parlerà anche della teoria della gravitazione di Newton, che non è proprio perfetta, nonostante i suoi grandi successi, e della teoria della relatività generale, che descrive un modello più preciso e che ha imposto di cambiare in maniera profonda le idee di spazio e tempo, un modello che comprende necessariamente l’esistenza delle onde gravitazionali. E della loro natura si parlerà, di come si riesce a rivelarle, degli eventi che sono stati via via identificati. Introdurranno la serata Monica Menzogni di Quasar e Antonio Mauro di Caffè Scienza Prato. Ingresso libero. Gradita prenotazione: 331 1679048.