Le note di Rtc. Tributi a Rossini. Ravel e Fauré

Una delle musiche più toccanti di Mozart, oggi su Rtc alle 15,40: il clarinetto di Harold Wright nel Concerto per orchestra K622 in una registrazione del 1978 con la Boston Symphony Orchestra diretta da Seiji Ozawa. I nostri consigli per l’ascolto proseguono con un omaggio a Ferruccio Busoni nel centenario della scomparsa: registrazione del 1998 di brani orchestrali diretti dal grande maestro Giuseppe Sinopoli (alle 20,30). Domani la "vecchiaia" di Rossini in una serie di schegge musicali, scherzi sul violino di Massimo Quarta e violoncello di Enrico Dindo (alle 15,11). "Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione" di Vivaldi alle 20,30 con Giuliano Carmignola violino, Venice Baroque Orchestra, clavicembalo e direttore Andrea Marcon. Martedì alle 14,39 due ballabili di Verdi diretti da Karajan; ben noti quelli da "Aida", sconosciuti quelli da "Otello", d’obbligo nella versione francese. Alle 20,30, tanto Ravel in una registrazione dal vivo, 20 settembre 1975, con la bacchetta di Bernstein (anche "Bolero" con l’Orchestre National de France). Mercoledì alle 16,40 "La piccola volpe astuta" di Leos Janacek compie 100 anni (storia tratta da pubblicazione illustrata d’epoca: una volpe catturata da un guardiacaccia, fugge nei boschi e mette su famiglia): Rtc festeggia con i Wiener diretti Sir Charles Mackerras offrendo una registrazione del marzo 1981. Giovedì, ancora fantasie di animali e musica: "Il carnevale degli animali" di Saint–Saens alle 17,59: grande galleria zoologica per due pianoforti, flauto, clarinetto, xilofono, armonica e archi diretta e narrata da Bernstein.

Venerdì alle 22.04 la "Sinfonia dal nuovo mondo" di Dvorak diretta da Muti nel 1976. Sabato due storiche registrazioni: alle 18,40 la "Sinfonia n 9" di Mahler (Bruno Walter, 1961); alle 20.02 la "Sinfonia n. 25" di Mozart diretta da Britten. Rtc dedica un omaggio al 100° della scomparsa di Gabriel Fauré con la serata all’opera del sabato (alle 20,30) trasmettendo l’unica opera teatrale del compositore francese: "Penelope" del 1913, poeme lyrique di raro ascolto, echi già vicini al simbolismo di Debussy, dove la parola e la musica tentano corrispondenze inedite. Protagonista un grande soprano: Jessye Norman.

Goffredo Gori