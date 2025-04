Le note di Rtc. Settimana santa nel segno di Bach

La domenica delle Palme apre la settimana della Santa Pasqua e Rete Toscana classica si concentra nella liturgia rituale offrendo ascolti che hanno fatto la storia della grande musica: compositori di ogni epoca per corali, antifone, gregoriano, messe. E’ difficile suggerire una scelta. In questo giorno, il 13 aprile del 1742, ebbe luogo la prima esecuzione del Messiah di Haendel: oggi alle9.07 su Rtc. Domina Bach: alle 10.40 la Cantata per la Domenica delle Palme, poi Ave verum di Mozart e Agnus Dei dal Requiem di Verdi; alle 20.30 la Passione secondo Matteo" di Bach in una registrazione del 1965. Domani Marta Argerich interpreta Bach al pianoforte (alle 16.01). Beethoven alle 20.30 con Al chiaro di luna e altre registrazioni del 1958 al pianoforte di Backhaus. Alle 21.40, relazione d’arte e di vita con Peter Pears tenore e Benjamin Britten al pianoforte per Winterreise - Schubert. Martedì, cantate napoletane del ‘600 dalla Cappella della Pietà dei Turchini (alle 14.43). Mercoledì, dalle 13.10 Danze slave di Dvorak, poi Karajan dirige la Sinfonia n. 9 di Mahler (alle 16.40), Poemi sinfonici di Smetana (La mia patria) alle 18.40, Schubert - Incompiuta alle 20.30. Giovedì dalle 22.50 il folklore nordico nella musica di Sibelius: Finlandia, Valse triste, Il cigno di Tuonela.

Venerdì, ancora Bach con la Passione secondo Giovanni (alle 12.40), direttore Eugen Jochum. In questa giornata non può mancare la sacra festa scenica che racconta la consacrazione del Venerdì santo di Parsifal di Wagner, questa volta lontano dalle divinità e eroi teutonici: protagonista Placido Domingo in una registrazione dal vivo a Vienna del 2005 (alle 19.10). Sabato alle 12.03, Bach e l’Organo della Cattedrale di Nôtre-Dame di Parigi (Olivier Latry, registrazione del 2019). Il Mozart del Requiem in re minore K. 626 diretto da Carlo Maria Giulini alle 17.09, cui segue alle 18.05 di Ferruccio Busoni, Stabat Mater, Sequenza per coro misto a sei voci e quintetto d’archi. Alle 18.51 "Le ultime sette Parole del nostro Salvatore sulla croce" di Haydn (registrazione a Mosca, 1984). Il tema biblico dell’opera lirica (alle 20.30) "Samson et Dalila" di Camille Saint-Saëns, conclude la settimana delle Palme: interpreti José Carreras e Agnes Baltsa, direttore Colin Davis.

Goffredo Gori