Le note di Rtc. Registrazioni e pezzi di storia

Rete Toscana Classica in questa settimana si caratterizza per l’offerta di proposte musicali in registrazioni storiche e con storici artisti: oggi alle 13,59 l’emittente trasmette Mitropoulos del 1953 che dirige Mendelssohn de "Le Ebridi" e " Sinfonia 3 -Scozzese". Del 1960 è la registrazione del pianoforte di Richter per il Concerto n.1 di Beethoven e del Concerto n.2 di Brahms diretto da Leindorf (alle 15,40) , cui seguono registrazioni del 1966 di Sibelius- Barbirolli (alle 17,06). Il violino di Yehudi Menuhin per Beethoven registrato nel 1959 (alle 18). L’attualità del pianista Pietro De Maria per due sonate di Chopin (alle 23,25). Domani alle 11,41 Ozawa dirige la Boston Symphony Orchestra nel 1977: di Respighi "Pini di Roma" e "Antiche arie e danze per liuto". La curiosità di musiche del ‘500 di Gesualdo da Venosa, e poi di Bach, di Mozart e di Grieg trascritte per quartetto di Sassofoni da Sciarrino" (alle 14,54). E’ la volta di Luca Giovanni Logi ( alle 18,40- 21,02) che racconta vita e musica di Puccini con la voce di Richard Tucker, tenore statunitense. Martedì alle 16,04 ballabili da "Faust" di Gounod (registrazione del 1960) e alle 20,30 Carlo Maria Giulini dirige Schubert: "Incompiuta" e "Tragica". Mercoledì ( alle 17,09) con Abbado - Wiener Philharmoniker in una registrazione del 1975 della Sinfonia 4 di Cajkovskij. Giovedì alle 13,57 due Concerti di Mozart per pianoforte e orchestra (K 238 e K 246) diretti da Geza Anda: una registrazione del 1962-1968. Pollini per Beethoven e due sonate ("Al chiaro di luna") alle 17,26 e alle 22,28 Pietro De Maria al pianoforte per "Due Notturni" di Chopin. Sabato alle 12,01 la chitarra classica di Julian Bream in una registrazione del 1955 per musica d’altri tempi, quella del compositore spagnolo Fernando Sor del ‘700.

La settimana di Rtc prosegue con una galleria di storici documenti (dalle 14,31 alle 20,30): Berlioz diretto da Leibowitz (Sinfonia fantastica) registrazione 1958; Debussy del 1968 (Suite bergamasque); Toscanini che dirige Wagner nel 1936; Furtwaengler per Beethoven e Schubert registrazione del 8 dicembre 1942; Un dittico di Ravel direttore Ernest Ansermet, registrazione del ’53: "L’Enfant et les sortileges" e "L’Heure espagnole" alle 20.30.

Goffredo Gori