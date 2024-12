Le note di Rtc. Per il Natale. Bach è di rigore

La musica di Rtc nella settimana di Natale. Domina la solennità di Bach insieme a proposte musicali espressione di ogni cultura, d’epoca e popoli. Il 22 dicembre del 1808 Beethoven regala all’umanità quella "Pastorale- Sinfonia n.6" che egli stesso definì "più espressione di sentimento che pittura di suoni": oggi alle 9. Un salto nel tempo fino alla spiritualità dell’estone Arvo Part: "Fratres" e "Cantus in memory of Benjamin Britten" (alle 19,24). Segue la delicatissima "Serenata notturna" di Mozart (alle 19,46). Domani alle 10 Dvorak e il tema del dolore come anticipazione della resurrezione: "Stabat Mater" composto proprio in questo giorno del 1880. "L’albero di Natale" sul pianoforte di Liszt alle 12,40. La singolare sacra rappresentazione di Britten (alle 16,38): "L’arca di Noè" per orchestra di bambini e coro di voci bianche. Da non perdere. La versatilità dei registri vocali di Jessye Norman soprano afroamaricana, in una registrazione dal vivo del 2009 a Berlino; quasi due ore di canto di varia ispirazione: da Duke Ellington a Bernstein, Kurt Weill di "Moritat di Mackie Messer", "Habanera" di Carmen, e canti di anonimi delle tradizioni popolari d’ogni paese (dalle 20,30). "Noel, Noel!" cantano i bambini nella notte della vigilia di Natale mentre il poeta Werther muore suicida: è la tragedia di Goethe messa in musica dal Massenet (alle 23,05, dirige Georges Pretre).

Natale in musica dalle 6: canto gregoriano per la messa di Natale, le cantate di Bach per il giorno di Natale (alle 7,44); "Vengo dall’alto dei cieli", dalle 10,40, preludi corali di Bach, Stravinskij e Mendelssohn. Dalle 12,54 musica per il Natale dai compositori nel mondo: francesi(Charpentier, Debussy, Poulenc, Ravel), italiani (Rossini, Frescobaldi, Zipoli); di Mozart la "Messa in sol", canti ("Stille Nacht, heilige Nacht" di Gruber) e canzoni di Natale (Sibelius). Alle 17,34 per il 100° della morte di Busoni "Nuit de Noel" e "In diem nativitatis", e ancora Bach (alle 18,40). Giovedì alle 20,30 l’opera più problematica di Busoni: "Doktor Faust". Venerdì alle 20,30 di Cajkovskij, "Lo schiaccianoci". Sabato alle 20,30 la settimana di Natale termina col "crescendo" dell’opera più popolare di Rossini: "Il barbiere di Siviglia", dirige Bruno Bartoletti, Monaco di Baviera 1960

Goffredo Gori