Le note di Rtc. L’omaggio a Leoncavallo

La musica di Rete Toscana Classica per la settimana di Pasqua e per il giorno della Liberazione. Non può mancare Bach, con le cantate per la domenica di Pasqua oggi dalle 10.30 alle 11.11. Una leggera parentesi straussiana: Sul bel Danubio blu alle 19.22. Domani un ricordo del baritono americano Leonard Warren nato in questo giorno del 1911: dal palcoscenico del Metropolitan (alle 9) arie da opere di Verdi, registrazioni dal vivo del 1954. Alle 10.40 le cantate di Bach per il lunedì di Pasqua dirette da Eliot Gardiner. Chiudono la serata Karajan e i Berliner con Serenata notturna di Mozart, Concerto per oboe e piccola orchestra di Strauss e Sinfonia n. 3 di Bruckner (alle 20.30). Martedì, alle 14.33, merita ascoltare il Mistero di Debussy e D’Annunzio: Le Martyre de Saint-Sébastien in una storica registrazione del 1956. Si cambia genere: otto danze ungheresi di Brahms e cinque danze slave di Dvorak, ancora Karajan e i Berliner (alle 15.40), cui segue la Pastorale di Beethoven, direttore Eugen Jochum. Mercoledì 23 aprile in questo giorno del 1857 nasceva Ruggero Leoncavallo: alle 9 un omaggio con le voci storiche di Gobbi, Callas, Di Stefano, Panerai in Pagliacci, direttore Tullio Serafin (17 giugno 1954). Giovedì una curiosità: Puccini da Madama Butterfly, Un bel dì vedremo in un arrangiamento per trombone e pianoforte (Joseph Alessi trombone, Warren Jones pianoforte) alle 22.15.

Venerdì 25 aprile, la Festa della Liberazione, Rtc fin dal primo mattino ordina un programma con registrazioni di musiche consone alla memoria storica: Toscanini nel 1943 dirige Verdi (dalle 6.35), poi Beethoven – Leonore /ouverture – con direttore Bernstein (alle 7.44). La Banda dell’Arma dei Carabinieri esegue l’ Inno nazionale Fratelli d’Italia, testo di Goffredo Mameli, musica di Michele Novaro (alle 9). Segue dalle 12.02 Elgar (cinque marce militari) e Šostakovič - Sinfonia di Leningrado (alle 12.40). In tema con questa giornata: Per le vittime di Hiroshima di Penderecki (13.52), Canti di prigionia e Canti di liberazione di Dallapiccola (alle 18.40). Sabato all’opera con Norma di Bellini (alle 20.30)

Goffredo Gori