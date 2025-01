Le note di Rtc. In nome di Verdi. Mozart, Schubert

Ultima settimana di gennaio, su Rete Toscana Classica, dominata dalla musica di tre grandi compositori di cui ricorre un anniversario: la nascita di Mozart - Salisburgo 27 gennaio 1756, la nascita di Schubert - Vienna 31 gennaio 1797, la morte di Giuseppe Verdi- Milano 27 gennaio 1901. I nostri consigli per l’ascolto cominciando con Renato Bruson, grande baritono interprete verdiano, oggi alle 14,32 che si cimenta con il repertorio elegante di Francesco Paolo Tosti. Domani, Giorno della memoria e anniversario della morte di Verdi: dalle 11.04 romanze e sinfonie dalle sue opere giovanili, dirette da Muti, Abbado, Cillario (Monserrat Caballè – soprano). Alle 16.20 è la volta della coralità verdiana: Abbado e il coro della Scala da Nabucco, Lombardi e Macbeth cui segue alle 20.30 la Messa da requiem, con Mirella Freni soprano e Herbert von Karajan sul podio. Martedì alle 20.30 è la volta di Mozart diretto da Marriner: Sinfonia "Jupiter", Die Zauberflöte K. 620, Die Entführung aus dem Serail K. 384, Don Giovanni K. 527, Così fan tutte K. 588, Sonata in do maggiore K.545. Segue Beethoven alle 21.40 con la Sinfonia –Eroica e i Wiener Philharmoniker, direttore Thielemann (dal vivo: Vienna 2009). Mercoledì alle 11.30 torna Verdi per una delle voci tenorili più significative del momento: Jonas Kaufmann in una selezione ricca di varietà: romanze, duetti, concertati. Un alleggerimento in valzer anche se di soli 9 minuti: Johann Strauss jr. - Rose dal Sud- Lorin Maazel.

Giovedì alle 14.17 si cambia parallelo musicale: dal cuore temperato dell’Europa al gelo del Nord con l’epos finnico di Sibelius e l’ispirazione del folclore popolare: En Saga- Valse triste- Finlandia diretti da Esa-Pekka Salonen. Alle 18.40, Brahms diretto da Ozawa, ci porta alla forma preromantica della Sinfonia n.4 e delle famose Danze ungheresi. Torna Mozart ( dalle 19.29 alle 24) con il violino solista e direzione di Oistrakh nel Concerto K 216, mentre Gunther Wand dirige la Sinfonia –"Haffner" e la "Jupiter"( registrazioni del 1957-61 . Venerdì dalle 10.40 alle 23.28 : "Schubertiade- Nachtstück".

Goffredo Gori