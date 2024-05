Le note di Rtc. Giovedì Abbado. Da non perdere

RTC comincia la settimana ( oggi alle 19,05) con melodie in francese, leggere e beneauguranti per la musica di Saint-Saens e Satie: "Le bonheur est chose légère" per soprano, violino, pianoforte. Segue alle 19,26 Fuaré – Quartetto per archi e pianoforte (violoncello Rostropovich) in una registrazione del 1958. Conclude la serata una rarità preziosa: Toscanini-Traviata i due preludi-registrazione del 1941. Domani altro documento d’epoca : Beethoven-"Patetica"- New York 1956 (alle 14,20). Prosegue il percorso pucciniano di Luca Giovanni Logi alla VIII trasmissione (alle 18,40) con le voci di due grandi interpreti femminili Ghena Dimitrova e Sylvia Sass: le più belle arie delle eroine pucciniane. E alle 20,30 "La fanciulla del West" diretta da Mehta nel 1977 a Londra. Martedì, una singolare proposta d’ascolto di un Verdi riscoperto nel 1995; trattasi di una variazione per orchestra e pianoforte su un’aria da un’opera del compositore Morlacchi: Verdi a 19 anni compose questa variazione per proporla all’ammissione del Conservatorio di Milano, ma non andò bene . Qui è diretta da Chailly ( alle 15,09). Ed eccoci a mercoledì 22. In questo giorno del 1813 nasceva a Lipsia Wagner: dalle 8,34 RTC propone l’ascolto dell’ouverture di "Tannhauser" (registrazione del 1957) e il preludio di "Parsifal". Granados, compositore spagnolo, riuscì a fondere il folclore della sua terra con il crepuscolo del romanticismo: alle 22,43 , "Quintetto per archi e pianoforte" e Intermezzo da "Goyescas". Giovedì (alle 12,40), da non perdere: Abbado dirige pagine da "Otello" di Verdi. Alle 22,41 di Claude Debussy "La mer, tre schizzi sinfonici"- Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan. Finale di serata con Morricone (alle 23,35) con il violoncello di Yo-Yo Ma : dirige Morricone. Venerdì, tre registrazioni storiche del 1962: Wagner con "Lohengrin- Preludio" e "Idillio di Sigfrido" e "Parsifal Preludio"- Münchner Philharmoniker, direttore Hans Knappertsbusch. Sabato con "Carmen" di Bizet, direttore Georg Solti, registrazione - Londra, 1975.

Goffredo Gori