Le note di Rtc. E la grandi voci delle donne

Una registrazione storica del 1975: Messa dell’incoronazione di Mozart con Karajan che dirige i Berliner Philarmoniker, oggi alle 18.40. I nostri consigli per l’ascolto di grande musica su Rete Toscana Classica proseguono con una galleria verdiana (alle 19,07): direttori come Muti, Bonynge, Rescigno per voci storiche come Sutherland e Callas. Domani alle 16,06 Mitropoulos dirige Le Ebridi di Mendelssohn" (registrazione del 1953), Zubin Mehta per Cajkovskij - Concerto n.1 (alle 16,26; segue alle 17,04 Carlo Maria Giulini per Beethoven: Egmont, Pastorale, Sinfonia n.8 (registrazioni del 1969-72). Ancora Muti con il "Requiem" di Verdi (alle 20,30) con Renata Scotto in una registrazione del 1979. Martedì alle 13,58, "Quattro volte Mefisto", ovvero "diabolus in musica", ironia mefistofelica per il pianoforte di Liszt: quattro brani che traggono ispirazione ambigua ed enigmatica da un episodio legato al personaggio di Faust (registrazione del 1999). Mercoledì alle 11.14 Ozawa dirige Dvorak: "La strega di mezzogiorno", "Carnival-Ouverture" e la famosa Sinfonia " Dal nuovo mondo". Alle 15.02 , la "Sinfonia – Il primo maggio" di Šostakovic, Cori della Repubblica Russa - Filarmonica di Mosca. Alle 23.32 Toscanini dirige la "Sinfonia n 8" di Beethoven - New York - dal vivo il 10 novembre del 1952. Giovedi: da "La Gioconda" di Ponchielli, la celeberrima "Danza delle ore" (alle 12,19) diretta da Karajan con in Berliner Philharmoniker.

Il pianoforte di Chopin ( alle 19,10) con Murray Perahia, Vladimir Horowitz, Vladimir Ashkenazy. Dalle ore 23.00 alle 24.00 accompagnano il riposo le "Notti francesi" di Fauré, Detuilleux e Hoffmann (da non perdere "Belle nuit", famosa barcarola veneziana con le sensuali ondulanti voci di Montserrat Caballé e Shirley Verrett). Venerdì, Karajan dirige Sibelius in "Finlandia" alle 19,10. Con la musica di Francis Poulenc (alle 22.01) s’intona la voce recitante di Peter Ustinov per la "Storia di Babar, l’elefantino", direttore Georges Prêtre, registrazione del 1965. La settimana dei nostri consigli su Rtc, si conclude sabato ad ora tarda (alle 23,54) con il canto imitativo de "Il merlo nero" dell’ornitologo musicista francese Olivier Messiaen: un flauto (Andrea Oliva) e un pianoforte (Angelo Pepicelli).

Goffredo Gori