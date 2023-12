Le note di Rtc. Da Debussy a Maria Callas

La musica di Rtc nella settimana che precede il Natale. Alle 11,40 di oggi una voce di soprano che apre al canto dello spirito: "Ascolta la mia preghiera" di Mendelssohn, "Sanctus – Santa Cecilia" di Gounod, "Kaddish" di Bernstein, "Pie Jesus- Requiem" di Lloud-Webber. Segue (alle 12,11) Christian Bach della "Sinfonia concertante" e alle 15,40 "Oratorio di Natale" di Saint Saens. Domani "Almanacco" a cura di Claudio Martini: alle 9 ricorda Cesare Valletti, nato 101 anni fa, tenore lirico "di grazia" che studiò con Tito Schipa; lo ascoltiamo in "Don Giovanni", "Lucia di Lammermoor", "La sonnambula", "L’Arlesiana". E l’occasione offre l’opportunità di ricordare che proprio in questi giorni il Canto lirico italiano diventa patrimonio culturale Unesco. Alle 18,40 "Musica celeste", donne del Barocco: Isabella Leonarda, suora compositrice del ‘600. Alle 20,30, una selezione da "West side story", "On the town", "Mass" di Bernstein, direttore John Mauceri. Martedì alle 13,54, rare registrazioni dal vivo del 1952-1953: Toscanini dirige la Nbc Symphony Orchestra: Cherubini, Berlioz. Ancora registrazioni d’epoca (1959) per la voce di Christa Ludwig mezzosoprano che canta Brahms e Strauss (alle 23,02). Mercoledì alle 16,41 tanto Debussy nell’arrangiamento dello strepitoso violino di Jascha Heifetz. Fabio Luisi dirige "Il canto della terra" di Mahler con l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam (alle 18,40). Giovedì l’impressionismo coloristico di Debussy diretto da Simon Rattle con i Berlinerr: "Prélude à l’après-midi d’un faune" e "La mer, tre schizzi sinfonici" (alle 10,40). In una registrazione del 1978, uno spettacolo per ragazzi di Hindemith: "Costruiamo una città" (alle 16,41). Protagonista il tema religioso in "L’infanzia di Cristo" di Berlioz, registrazione del 1951 (alle 20,30).

Venerdì (alle 14,02) un Puccini insolito nella famiglia di musicisti di 5 generazioni: capostipite Domenico, ebbe figlio Michele che fu padre del grande Giacomo; ecco la musica di Michele padre, contemporaneo di Verdi: Concerto per flauto, clarinetto, tromba, corno e orchestra. Sabato all’opera (alle 20,30) con Maria Callas: "Un Ballo in maschera" di Verdi registrato alla Scala il 7 dicembre 1957 (Di Stefano, Bastianini, Simionato diretti da Gavazzeni).

Goffredo Gori