Le note di Rtc. Con un doppio. Don Carlos

Tanti documenti musicali d’epoca, rari ascolti e qualcosa da assolutamente non perdere su Rete Toscana Classica questa settimana. I nostri consigli. Non capita spesso di ascoltare concerti per tromba con archi e clavicembalo; eccone due di Telemann e Haydn oggi alle 14.54. Kurt Weill e Brecht, musica e parola, satira e politica bandita dal nazismo: "I sette peccati capitali" balletto cantato con Lotte Lenya (alle 20.30). Domani: Fabio Biondi violino e direttore per le "Le stagioni di Vivaldi" alle 12.40). XI trasmissione del ciclo su Puccini curato da Luca Logi: alle 19,26 grandi tenori svedesi per le più grandi arie di Puccini, cui segue alle 20,30 "Turandot" con Katia Ricciarelli, Plácido Domingo, Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Martedì alle 12,40, un documento: la voce di soprano di Anna Netrebko diretta da Claudio Abbado (a dieci anni dalla morte) per Bellini, Verdi, Puccini. Ancora Abbado che dirige Richard Strauss con i Berliner Philharmoniker: Martha Argerich pianoforte (alle 17.31). Mercoledì, dalle 19,25 alle 23,42 Rtc ci consente la possibilità di un ascolto insolito combinando insieme due versioni dell’opera più complessa, enigmatica e tormentata di Verdi: "Don Carlos", l’opera del 1867 per Parigi che approdò alla Scala 17 anni dopo (in italiano) con molteplici revisioni. Da non perdere.

Giovedì 13 alle 12,40, Karajan, Muti, Chailly, Ozawa mettono a confronto Puccini e Mascagni sinfonici. Segue la voce calda di Cecilia Bartoli, mezzosoprano per tutto Mozart (alle 14,18). Il grande Ozawa, di recente scomparso per Respighi (alle 19,11): "Antiche arie e danze per liuto" e "Fontane di Roma". Di Paganini, "Capricci" col virtuosismo di Salvatore Accardo-violino (alle 19,49) e Abbado con Prokof’ev di "Chout il buffone, Suite Ballett" - registrazione del 1966 - seguito da "Alexander Nevskij, Cantata - musiche per il film di Sergej Eisenstejn", con Elena Obraztsova soprano (alle 20,30). Venerdì: Bach, Scarlatti, Galuppi, Chopin per il pianoforte di un giovane Arturo Benedetti Michelangeli, in una registrazione storica del 1942. Sabato con l’opera: "Aida" di Verdi diretta da Riccardo Muti alle 20,30.

Goffredo Gori