Le note di Rtc. Con Mahler. Verdi e Chopin

La musica di Rete Toscana Classica nella settimana che s’avvicina alle festività. Oggi alle 15,21 Verdi diretto da Karajan in una registrazione di 50 anni fa coi Berliner Philharmoniker per l’ouverture de "I vespri siciliani" cui segue alle 14,40 "Saint Nicolas, cantata per tenore, coro, coro di voci bianche e orchestra" di Britten diretta dallo stesso autore. Alle 21,36 Sinfonia "Leningrado" di Šostakovic. Domano alle 15,40 il folklore boemo di Smetana in una registrazione del 1952: "La mia patria, ciclo di poemi sinfonici", direttore Rafael Kubelik. Dalle 18,08 alle 23,23 consigliamo un florilegio composito d’ascolti: di Massenet "Scènes alsaciennes" direttore Mitropoulos in una registrazione del 1946; alle 19,40 "Sonata a Kreutzer" di Beethoven; alle 23,23 il divertimento dei "Peccati di vecchiaia" di Rossini, nove piccoli frammenti per voce e pianoforte. Martedì, Beethoven per il 254° anniversario della nascita, in registrazioni storiche del 1943 con i Berliner Philharmoniker, direttore Furtwängler: "Leonore- Ouverture", "Concerto per violino e orchestra", "Sinfonia n. 4". E ancora un anniversario: 100 anni dalla morte di Ferruccio Busoni, toscano di nascita: "Arlecchino, Capriccio teatrale in un atto". Mercoledì con "Il lago dei cigni" di Cajkovskij e Muti alle 16,40. Da non perdere: l’immenso organico vocale, corale e strumentale de la "Sinfonia dei Mille" di Mahler del 1906 diretta da Chailly (alle 20,30). Giovedì alle 19,46 "Preludi" di Chopin con Martha Argerich al pianoforte, alle 21,30 "Shéhérazade" di Rimskij-Korsakov (registrazione del 1960, diretta da Fritz Reiner). Karajan dirige i Berliner Philharmoniker per il Verdi sinfonico delle ouverture e preludi più significativi delle sue opere (alle 23.03).

Venerdì alle 12,40 è la volta delle sinfonie giovanili di Mozart in storiche registrazioni del 1956. Ancora sinfonie alle 14.08: Berlioz- "Carnevale romano", Mendelssohn con "Le Ebridi" e "Sogno d’un notte di mezza estate" (registrazioni dal vivo 1984-88), Münchner Philharmoniker direttore Celibidache. Sabato alle 13,29 merita ascoltare le geniali invenzioni di Liszt sulle opere di Wagner: da "Rienzi", "L’olandese volante", "Tannhauser", "Lohengrin" (la ben nota Festa e canto nuziale).

Goffredo Gori