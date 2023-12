Le note di Rtc. Auguri in musica nel segno di Bach

Tanto Bach su Rete Toscana Classica e musiche affini alla ricorrenza più importante del calendario di fine anno. Oggi, vigilia di Natale: "Preparate la via, preparate il cammino" la cantata di Bach per la domenica dell’Avvento (alle 10,40). Dopo Bach, Verdi, arie d’opera per la voce del soprano spagnolo Monserrat Caballé e Renata Tebaldi (alle 11,47). Una vigilia di Natale con "Il canto sospeso", un lavoro contemporaneo di Luigi Nono diretto da Abbado: dai testi delle lettere dei condannati a morte della Resistenza (alle 15,40). Natale, ancora Bach, con le sue cantate a partire dalle 10,40: "Esultate, giubilate!" e concerti di Natale tra cui "Piccolo libro d’organo", raccolta di 45 preludi corali per organo(alle 11,08- 12,55). Natale francese alle 13,07 con Charpentier (registrazione storica del 1951), Honegger, Poulenc. Natale Barocco alle 14,06: Frescobaldi, Scarlatti e anche il nostro Domenico Zipoli ("Pastorale"). Anche il Natale Luterano alle 14,58 con la famiglia Bach, cui seguono gli immancabili suggestivi Sprituals: When the saints go marchin’ in, Stille Nacht, heilige Nacht, Mary had a baby (Jessye Norman soprano). Natale dai conventi (alle 18,40): musica dai conventi femminili del ‘600. Ancora Bach dalle 19,41 insieme a Cajkovskij (alle 21 41) con Lo Schiaccianoci- registrazione del 1956. Martedì 26 ancora Bach: " Beato l’uomo" (alle 19,41). Mercoledì alle 20,30: Sinfonia n.3 di Mahler, registrazione del 1967, dirige Kubelik.

Giovedi alle 14,23 un’antologia verdiana, romanze per la voce del baritono statunitense Thomas Hampson. Venerdi (alle 15,40) Bach in registrazione storica del 1928-29-30: Pablo Casals violoncello. Pagine da "Il principe Igor" di Borodin: Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, direttore Valery Gergev (alle 18,40). Sabato 30 dicembre alle 10,40 Abbado dirige Monteverdi (anche "Il lamento di Arianna" con Caterina Antonacci). Infine, la serata all’opera (alle 20,30): "Lohengrin" di Wagner diretto da Bychkov.

Goffredo Gori