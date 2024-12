Le mosse del calciomercato: Valbisenzio c’è

Il mercato del calcio dilettantistico ha ormai preso definitivamente il via. E anche le formazioni di Prato e provincia restano all’erta, cercando di fiutare eventuali affari per rafforzare le rose.

Partendo dalla Seconda Categoria, la società più attiva è indubbiamente la Valbisenzio Academy che la scorsa settimana ha annunciato Ettore Nanni come nuovo allenatore (raccogliendo il testimone dal duo Marco Langianni – Simone Moscardi, i quali avevano temporaneamente sostituito l’esonerato Andrea Pulidori, ndr). E la dirigenza ha già regalato due nuovi innesti al nuovo allenatore per rafforzare il reparto avanzato, ufficializzandoli proprio nelle scorse ore: da una parte c’è l’attaccante Massamba Sane, classe 1995 arrivato dal San Giusto. Dall’altra ecco Rrok Skota, esterno mancino venticinquenne proveniente dall’Eureka (Terza Categoria). Ci sono poi i colpi in dirittura d’arrivo: il centrocampista ventinovenne del Chiesanuova Giovanni Caputo è ad un passo dal trasferimento al Settimello (salendo così in Prima Categoria) mentre il Tavola ha messo gli occhi sull’attaccante Luca Vigoroso e l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Giovanni Fiorentino