"Le minoranze chiedono voce sulla mobilità"

Le minoranze a Vaiano e Vernio chiedono di essere parte attiva nelle scelte che riguardano la viabilità e la mobilità, con una mozione presentata in entrambi i Comuni. A presentare l’atto, Primo Bosi (nella foto), capogruppo per Civici e Democratici per Vaiano, e Marco Ciani, per Rilanciamo Vernio. Quattro i punti su cui i due gruppi consiliari chiedono impegno da parte di sindaca e giunta che sono: "Garantire che il processo decisionale, che dovrà portare alla scelta delle alternative per mettere in sicurezza la mobilità in Valbisenzio, possa vedere la partecipazione attiva di tutti gli attori presenti sul territorio; farsi promotori della richiesta di interventi immediati sulla viabilità secondaria in modo da garantire l’utilizzo di vie alternative, in condizioni di sicurezza, in caso di interruzioni del traffico lungo il tratto della Sr325; farsi promotori nei vari tavoli tuttora aperti, anche alla luce della lettera firmata da Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna, della richiesta di aumentare le fasce orarie coperte dal servizio ferroviario; promuovere contestualmente la creazione delle nuove fermate ferroviarie come più volte richiesto nei protocolli di intesa firmati dai Comuni con la Regione Toscana e Rfi".

"Lo sviluppo di una mobilità più efficiente e sicura rappresenta una tematica comune per tutta la comunità valbisentina – dichiarano i due gruppi consiliari -. La Regione ha confermato il periodo marzo/aprile come primo momento di partenza del percorso partecipativo di discussione. Nei giorni scorsi abbiamo avuto rassicurazioni dai vertici politici e tecnici regionali su un coinvolgimento di tutta la comunità alla scelta progettuale definitiva e crediamo che questo rappresenti un passaggio irrinunciabile e fondamentale per garantire che le soluzioni proposte siano realmente efficienti e rispondano alle necessità di tutti coloro che percorrono quotidianamente la Sr325".