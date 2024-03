Le ‘mille e una pezza’ delle Pagliette. Rivista, attesa finita: successo per il debutto

Prato, 1 marzo 2024 – Grande successo per la Rivista 2024 delle Pagliette del Buzzi. Lo spettacoloha fatto il suo debutto al Teatro Politeama.

Domenica saranno previsti due spettacoli, uno alle 16.30 e l’altro alle 21. Le date di venerdì e sabato sono già sold out. Evidentemente la trama scelta per l’edizione 2024 della Rivista ha attirato più di qualche curiosità. Lo spettacolo quest’anno mira a costruire un parallelismo con le atmosfere arabeggianti della celebre e antichissima raccolta di racconti «Le mille e una notte». Il titolo è «Karatutarabai» e sul palcoscenico, fra sketch, musiche e balletti, i 54 attori e i 31 ballerini che prenderanno parte alle rappresentazioni accompagneranno gli spettatori attraverso le storie di una moderna «Sherazade» tutta pratese, alle prese non con un sultano uxoricida, ma, molto più semplicemente, con un acquirente di tessuti pronto a commissionare un ordine incredibile da «millemila» metri di stoffe.