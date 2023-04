Le mascherine negli ospedali Via l’obbligo?

Maristella Carbonin

Anche gli ospedali si preparano, a fine mese, a mettere nel cassetto l’obbligo della mascherina (salvo nuove direttive). Il covid, e ne siamo tutti felici, sta usando una mano molto più leggera. Questo inverno ci ha abituato a un’influenza ben più pesante. Eliminare l’obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie sarà troppo azzardato? Come al solito, sarà il tempo a dirlo. Se può consolare, uno studio del St George’s Hospital di Londra, come riportato dal portale "Sanitainformazione", ha concluso che le mascherine non hanno fatto "nessuna differenza significativa" sui tassi di trasmissione di Covid-19 negli ospedali durante l’ondata di Omicron. Sarà così? Lo scopriremo presto.