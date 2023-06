Le manovre salvavita dei bambini Un corso gratuito e aperto a tutti

Manovre di primo soccorso in età pediatrica, il Comune di Montemurlo, ha promosso un corso gratuito rivolto sia al personale dei nidi, che alle famiglie dei piccoli alunni e a tutti coloro che si prendono cura dei bambini. E ora se ne parlerà durante una serata aperta in sala Banti.

L’appuntamento è per stasera, alle 21. Si tratta del momento conclusivo del corso sulla disostruzione pediatrica nei nidi del territorio, promosso dal Comune con le Misericordie di Montemurlo e Oste.

"Proteggi i bambini, costruisci il futuro", è questo il titolo dell’importante iniziativa che si svolgerà al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) e che si propone di fornire gli elementi fondamentali per le manovre di primo soccorso pediatrico.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Montemurlo, grazie alla collaborazione dei centri di formazione delle Confraternite della Misericordia di Montemurlo e Oste. Una serata che rappresenta il momento conclusivo del corso che, dallo scorso aprile, ha coinvolto tutti i nidi d’infanzia e gli spazi gioco presenti sul territorio.

"Un’opportunità formativa aperta a tutti per apprendere le tecniche di base del primo soccorso e per gestire i problemi sanitari, più e meno comuni, che si verificano durante l’età pediatrica. – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Una serata che arriva a conclusione del corso sulla disostruzione pediatrica che, grazie ai formatori della Misericordia di Montemurlo e Oste, abbiamo promosso in tutti gli asili nido e spazi gioco del territorio".

È fondamentale saper riconoscere tempestivamente quali siano i segnali di allarme dell’ostruzione delle prime vie aeree in modo da essere in grado di praticare le corrette manovre. Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con le strutture formative della Misericordia di Oste e Montemurlo, ha promosso un corso gratuito che ha coinvolto, non solo il personale dei nidi, ma anche le famiglie e tutti coloro che si prendono cura dei bambini. L’iniziativa rientra nelle attività del “Programma Asso” delle Misericordie.

A Montemurlo dal prossimo settembre inizierà ’A scuola di soccorso’ con i volontari della Misericordia di Montemurlo e Oste impegnati nelle scuole dell’infanzia, primaria e medie nella formazione della gestione delle emergenze sanitarie. Chiamare i soccorsi, sapere come comportarsi di fronte a un infortunio, a un incidente o a un malore può ridurre le conseguenze e, in certi casi, salvare delle vite, così come saper usare un defibrillatore, attività che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori.