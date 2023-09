Le foto di Ciattini alle Manifatture. Poesie in piazza Duomo

Da ricordare oggi alle 18 a Manifatture Digitali la presentazione di "Firenze con le ali" di Giovanni Ciattini. E’ un viaggio fra i tesori artistici della città popolati dagli uccelli. Ciattini è un giornalista professionista ora in pensione, vive a Firenze ma per ben 23 anni ha lavorato a Prato, nella redazione de Il Tirreno. Appassionato di fotografia naturalistica, adesso che ha più tempo ha dedicato il suo primo libro agli uccelli e ai luoghi d’arte della sua città, alla bellezza che abbina arte e natura. Ciattini si è avvicinato al mondo degli uccelli grazie al torrente Mugnone che scorre in mezzo al suo quartiere: Le Cure, a Firenze. Ha iniziato a fotografarli proprio lì. Negli spazi di Manifatture Digitali parlerà del suo libro, della sua passione per gli animali e anche di Prato, a cui è molto legato, stimolato dalle domande di Giammarco Piacenti, il maestro pratese dei restauri.

Domani invece spazio a "Poesia", titolo di una pubblicazione di Mauro Antinarella per Attucci editore: sarà presentata alle 17 nello spazio antistante la Caffetteria Cintelli in piazza del Duomo. la professoressa Elisabetta Cocchi introduce sia la Casa editrice sia il gruppo teatrale "Di nuovo insieme" che curerà la lettura di cune poesie.