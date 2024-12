Le foto dei vostri presepi. Vergaio, continua la magia

Piace ai lettori il nostro invito ad inviarci foto dei presepi che si stanno allestendo a scuola, nelle parrocchie e nelle abitazioni. Un’immagine nella quale i cittadini e i presepi realizzati diventano simbolo del Natale. Basta uno scatto anche dal cellulare corredato di qualche breve informazione sulla storia del vostro presepe da inviare a: cronaca.prato@la nazione.it. Racconteremo la vostra storia sulle pagine del giornale e sul web. E’ storia, invece, di tante edizioni (siamo alla numero XXI) il presepe che viene allestito alla parrocchia di san Martino a Vergaio dal Gruppo Presepisti vergaiesi. L’inaugurazione è fissata per domenica 8 dicembre alle 16. Il presepe sarà visitabile fino al 12 gennaio nei giorni di sabato dalle 15.30 alle 17.30; domenica e festivi dalle 15 alle 19. Possibile anche per gruppi o scolaresche prenotare le visite rivolgendosi ad Alessandro Coppini, 333-7390511. "Il nostro presepe - spiega proprio Coppini, animatore del gruppo dei presepisti insieme a Domenica Vignoli, Gabriele Colllini e Cristina Monticelli- cominciamo a pensarlo già nei primi mesi del nuovo anno. E’ un lavoro di riflessione accompagnato dalla lettura del Vangelo. Quest’anno il tema è ‘Seguite la mia luce…vi farò pescatori di uomini". E’ il richiamo al passo del Vangelo che invita a seguire Gesù, a camminare con lui". Ma come sarà questo presepe. Coppini non svela troppo e punta tanto sulla sorpresa dell’8 dicembre, ma qualcosa anticipa: "Pensate ad una grande luce come quella di un faro. Il faro è la guida per i pescatori. Le statuine saranno inserite in un paesaggio marino per dirigersi verso il porto della Natività". Un presepe, dunque, che si annuncia davvero suggestivo tutto da vedere ed apprezzare. Alessandro Coppini, Domenica Vignoli, Gabriele Collini e Cristina Monticelli L’associazione Il Borgo della Rocca di Montemurlo in collaborazione con la parrocchia del Sacro Cuore torna una nuova edizione del concorso "Il mio presepe nella Pieve". E’, infatti, nella pieve di san Giovanni decollato che saranno allestiti i presepi artigianali votati dai visitatori (premiazione 6 gennaio 2025). Presepi tradizionali o interpretati in maniera originale, sempre realizzati da artigiani e appassionati. La mostra è visitabile da domenica 8 dicembre alle 10 per tutto il mese di gennaio 2025; sabato, domenica e festivi apertura dalle 15 alle 18. Per informazioni: 347-8627809; 347-4196173; 347-7083773.

Marilena Chiti