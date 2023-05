Le farmacie di turno Gli orari di apertura per il primo maggio

Ecco le farmacie aperte oggi, 1° maggio festa del lavoro, a Prato sono a scartamento ridotto. Ecco quelle di turno: Villa Fiorita in via Malpighi 7B (0574.460707) dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19,30 e la Comunale Lloyds 5 in via Fiorentina al centro commerciale Esselunga (0584.633776) dalle 9 alle 20. Sempre aperte 24 ore su 24 la Comunale Lloyds 3 in piazza Mercatale (0574.30327) e la Comunale Lloyds 12 in via Cavour (0574.27986).

In provincia, invece, in queste farmacie si possono acquistare medicinali e prodotti da banco: nei Comuni medicei è di turno la farmacia Bernotti di Comeana (9-13 e 16-19,30). A Montemurlo è aperta la farmacia comunale di Oste (9-13 e 16-19,30). In Val Bisenzio oggi è chiusa la farmacia di Usella ma tutto il giorno è di turno la farmacia Mannina di Montepiano (10-12,30 e 17-19 con reperibilità nelle ore di chiusura).