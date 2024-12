Le "Armonie di Natale" in piazza

Armonie di Natale a Vaiano, oggi saraà una giornata di festa con il mercatino di creazioni artigianali, musica per strada e merenda di solidarietà natalizia per tutti. Sono le iniziative previste nella domenica pomeriggio vaianese, a partire dalle ore 15, nell’ambito di Armonie di Natale, il calendario ricco di appuntamenti del Comune, promosso in collaborazione con associazioni culturali e della solidarietà, attività economiche, Farmacia Cooperativa e Centro commerciale naturale di Vaiano.

Doni davvero originali possono essere acquistati al Mercatino dell’artigianato che si tiene in via Braga, piazza Firenzuola e piazza Galilei, organizzato dal Centro commerciale naturale (viene replicato domenica prossima 22 dicembre).

Non manca certo la musica. Ad animare in modo originale il centro di Vaiano ci sarà il gruppo Archimossi (nella foto), la prima orchestra itinerante di archi. Alle 16, in piazza Firenzuola c’è il Concertino di Natale dei gruppi strumentali e vocali della Scuola di Musica comunale. In programma anche la Merenda di Natale per tutti con tante dolcezze e specialità. L’iniziativa è promossa dalle associazioni di volontariato per sostenere i lavori della Badia e le attività di Emergency. Partecipano Auser - La Sartoria, Caritas, Aiuti dalla Vallata, Associazione Sofignano, Pubblica Assistenza e Scout).

Vaiano è stata agghindata a festa dall’Associazione Carnevale che ha realizzato le splendide renne in legno disseminate nel capoluogo e nelle frazioni. Fino al 6 gennaio, inoltre, nel Chiostro della Badia c’è la mostra dei presepi curata dalla parrocchia di San Salvatore con la fiera di beneficenza.