"Le amministrative sono un’incognita. C’è un sistema che non si scardina"

"È evidente che ci sia una differenza tra il voto delle politiche e delle Europee rispetto alle amministrative. In questa città c’è un sistema di centrosinistra che è difficile da scardinare e che tranne la parentesi di Roberto Cenni, non sembra possibile intaccare". Commenta a caldo il risultato della coalizione di centrodestra la parlamentare azzurra Erica Mazzetti, rimasta per tutta la giornata di ieri al comitato di via Garibaldi. Una sconfitta che brucia, ma che restituisce un partito più forte rispetto al sentimento che si era diffuso anche in città: "Forza Italia la davano per un partito morto invece non è così. Alle Europee abbiamo raggiunto il 7% e alle amministrative siamo arrivati al 4% riportando un consigliere in Comune. Abbiamo rifondato un partito anche a Prato dove siamo presenti e al fianco dei cittadini". Domani è già l’ora di cambiare pagina e tornare a lavoro: "La democrazia è questa il centrodestra è al governo e il centrosinistra guida l’amministrazione - aggiunge Mazzetti -. Fin da subito dobbiamo metterci a lavoro, trovare una sintesi con il centrosinistra per risolvere i problemi dei pratesi. Il mio impegno come parlamentare resta immutato per il bene di Prato".

Si.Bi.