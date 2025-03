Lazzerini: le iniziative a misura di bambini del fine settimana

Domani alle 16 in Lazzerini il ciclo di incontri dedicato ai piccoli dal titolo In Partenza!, una bella avventura tra letture animate e laboratori che raccontano di partenze, arrivi, sogni e mete fantastiche da raggiungere, a cura di Chiara Stampone. Tanto divertimento tra viaggi veri o immaginari per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Questo sabato l’incontro porta il titolo Un viaggio da sogno e prevede la lettura animata tratta dal libro Il grande viaggio della piccola Angelica di Charlotte Gastaut seguita da un laboratorio di creazione di immagini. Ingresso libero.

Domenica dalle 10.30 alle 12.30 un nuovo appuntamento di Domeniche piccine: le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. È possibile arrivare in qualsiasi momento dalle 10.30 alle 12.30 e non occorre alcuna prenotazione.

Sempre domani alle 16 al via un nuovo ciclo per bambine e bambini dai 7 anni in su dal titolo Contemporanea a cura di Laura Izzi con letture e colorati laboratori creativi per giocare insieme a scoprire l’arte contemporanea. L’incontro di questa domenica sarà dedicato al colore. Ingresso libero.