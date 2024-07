Lavori su rete idrica e fognature . Chiusure in via Bagnolo di Sopra

Tra pochi giorni sarà agosto ma a Montemurlo non si fermano i lavori e le manutenzioni stradali. In particolare partiranno alle 9 di domani e proseguiranno fino al 14 settembre i lavori di scavo per la realizzazione di nuova rete fognaria e la sostituzione di un tratto della rete idrica in via Bagnolo di Sopra, dall’impianto di potabilizzazione fino all’intersezione con via del Casone. Dunque, sarà chiusa al transito via Bagnolo di Sopra, dall’impianto di potabilizzazione della società Publiacqua fino all’intersezione con via del Casone. Il traffico sarà deviato sulla via Baronese. Nello stesso periodo in via Baronese dal civico 34 al civico 46 sarà attivo un restringimento di carreggiata con l’attivazione del transito a senso unico alternato con l’ausilio di un semaforo.

"Si tratta di un lavoro molto importante per migliorare la rete idrica e la fognatura in via Bagnolo di Sopra – dice il sindaco Calamai – I lavori partiranno a fine luglio per cercare di limitare al minimo i disagi per i residenti".

Le manutenzioni riguarderanno anche il verde. Nei prossimi giorni partirà una verifica di tutte le aree a verde di corredo stradale. I giardinieri verificheranno lo stato di salute delle piante e saranno sostituiti gli alberi e gli arbusti malati o ormai secchi. Attenzione anche agli impianti di irrigazione sui quali sarà fatta una manutenzione straordinaria per verificarne il funzionamento. Sulla rotatoria tra via Terni e via Parugiano di sotto, non appena le temperature scenderanno un po’, saranno piantati nuovi alberi ed alcuni interventi riguarderanno anche il parco Rita Levi Montalcini in vista della partenza dei lavori della Casa della Comunità. Al via anche la pulizia dalla vegetazione infestante della via Barzano nel tratto tra via Pascoli e via Rosselli e in via Bianciardi dove, oltre allo sfalcio che riguarderà il tratto tra via Barzano e via Aldo Moro, saranno installati parapetti di sicurezza tra la strada e il torrente Funandola.

"La programmazione degli interventi di manutenzione sul territorio a Montemurlo non va in vacanza – spiega il sindaco Simone Calamai – approfitteremo delle prossime settimane per effettuare manutenzioni sul verde, sugli impianti d’irrigazione per verificare che tutti funzioni al meglio e sulle strade per garantire al sicurezza dei pedoni e della circolazione stradale".