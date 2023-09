Prato, conclusi i lavori alla pista di atletica leggera "Mauro Ferrari"

Prato, 21 settembre 2023 - Si sono conclusi i lavori per il rifacimento del manto e alcune opere accessorie della pista di atletica leggera “Mauro Ferrari”. L'intervento, necessario per restituire la piena funzionalità della pavimentazione della pista di atletica e delle superfici delle pedane adiacenti, si è svolto nei tempi concordati, ossia da luglio a settembre, e ha avuto un costo per l'amministrazione comunale di 300 mila euro. Oltre alla realizzazione del nuovo manto c'è stato lo sdoppiamento della corsia dell'asta che permetterà di fare due gare in contemporanea raggiungendo così una dotazione maggiore dell'impianto e la risagomatura della fossa del percorso siepi secondo la nuova quota della pavimentazione sportiva e l'adattamento alle nuove normative federali, con la sostituzione dell'ostacolo regolabile. Il tutto a norma di regolamento Fidal.

"Siamo estremamente soddisfatti che questo intervento così importante e necessario ad un impianto prestigioso della nostra città come la pista d'atletica sia stato terminato nei tempi previsti - ha affermato il vice sindaco e assessore allo Sport Simone Faggi - L'ottima collaborazione tra gli uffici tecnici dell'amministrazione e la società hanno portato a un risultato che permetterà di iniziare la stagione in modo adeguato per le attività della società e per eventi esterni di livello nazionale". Soddisfatto anche il presidente dell'atletica Prato Sauro Settesoldi: "La realizzazione dei lavori in agosto sostanzialmente e il termine di questi nei tempi previsti ci permette di riprendere la stagione in un assetto completo. Certo ci sono ancora dei piccoli aggiustamenti da fare ma La nosrta struttura è molto bella e invidiata a livello nazionale, la nostra posizione geografica è logisticamente perfetta e allo stato attuale l'impianto ha tutte le carte in regola per ospitare importanti eventi nazionali, ai quali ci siamo già candidati".