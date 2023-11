Lavori, necessità e preoccupazioni. Cinque assemblee con gli alluvionati

Cinque assemblee per incontrare i cittadini a seguito dell’alluvione che ha colpito Montemurlo. Il sindaco Simone Calamai ha annunciato le date degli appuntamenti. "Ho voluto fare cinque incontri per affrontare in maniera più puntuale e precisa le problematiche delle varie zone del territorio - spiega il sindaco Simone Calamai -. Le assemblee sono importanti per spiegare cosa è stato fatto durante l’emergenza, quello che l’amministrazione comunale sta facendo per risolvere le criticità, ma soprattutto le serate sono un momento di confronto per ascoltare e recepire i bisogni". Tutti gli incontri si svolgeranno alle 21. Il primo appuntamento è fissato per questa sera a Oste al circolo Nuova Europa (via Curiel, 102) per affrontare le problematiche della zona sud della frazione, martedì 28 novembre a Bagnolo alla scuola Margherita Hack (via Micca) per la zona di via Riva-via Labriola, mercoledì 29 novembre a Bagnolo al circolo Gelli (via Montalese, 197) per la zona via Montalese, via Giotto e la zona est frazione, martedì 5 dicembre a Oste alla scuola dell’infanzia Giorgetti di via Venezia per la zona nord della frazione: via Pomeria, Santorezzo, Popolesco. Infine, l’ultimo incontro è per mercoledì 6 dicembre a Montemurlo al teatro della sala Banti ( piazza della Libertà) per affrontare le problematiche del centro di Montemurlo capoluogo, Il Mulino e la zona collinare. Il sindaco ha invitato a partecipare a tutti gli incontri gli altri enti direttamente coinvolti nella gestione del territorio.

"Il Comune di Montemurlo è stato colpito in maniera pesante dall’alluvione e l’acqua ha fatto danni dall’alta collina (Albiano, Javello) fino a Oste. Ora è fondamentale ripristinare le condizioni di sicurezza e permettere alle persone di recuperare la propria quotidianità e il benessere - conclude Calamai -. Il pensiero è sempre rivolto a chi in questo episodio così estremo ha perso la vita, ad Alfio e Teresa: questa è stata la tragedia più grande nella tragedia dell’alluvione". Le assemblee seguono quelle che sono stati gli incontri di rilevazione dei primi bisogni dei cittadini alluvionati che si sono svolti sabato scorso in tre piazze, Oste, Montemurlo e Bagnolo attraverso questionari. È ancora possibile far arrivare le schede al Comune e collegandosi al sito www.comune.montemurlo.po.it si può scaricare il modulo.