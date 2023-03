"Lavori infiniti e spreco per il centro cittadino"

Opposizione all’attacco dei cantieri pubblici. Non si placano le polemiche a Montemurlo per i lavori infiniti del nuovo centro cittadino più volte finiti nel mirino delle proteste dei consiglieri di minoranza.

Questa volta ad essere criticati sono gli interventi di manutenzione effettuati in via Carducci, che non sono piaciuti al capogruppo FdI Matteo Mazzanti. "Il tratto di via Carducci dove sono stati eseguiti adesso dei lavori di manutenzione è di recente realizzazione, com’è possibile che sia necessario sistemare una strada realizzata soltanto un paio di anni fa?".

Mazzanti allude alla possibilità che i lavori in origine non siano stati fatti a regola d’arte, come invece avrebbero dovuto essere fatti. ‘Sul tema delle manutenzioni stradali abbiamo fatto presente in più occasioni che come gruppo di Fratelli d’Italia che abbiamo delle perplessità – aggiunge Mazzanti –. Nei bilanci i costi sono lievitati e visto che a pagare sono i cittadini, è doveroso prevenire ogni forma di spreco di denaro pubblico, e certamente è uno spreco rifare lavori già fatti". Il consigliere comunale annuncia che approfondirà la questione.

"Vogliamo fare chiarezza, prima di tutto capire quali sono stati nel dettaglio i problemi riscontrati in quel tratto di strada, poi se l’intervento manutentivo è stato pagato da chi ha realizzato i lavori, o se invece il costo sia gravato sulle tasche dei cittadini – conclude – Collegato a questo vogliamo anche sapere chi ha seguito i lavori da parte del personale del Comune, perché uno spreco di questi periodi sarebbe inaccettabile".