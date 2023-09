Lavori in via Gherardi "Non arriviamo a casa"

"Come facciamo ad arrivare a casa se hanno chiuso tutte le strade di accesso?". Guido Gattai ieri ha dovuto fare i conti, come gli altri residenti della zona, con i disagi intorno a via Gherardi per i lavori di sistemazione dell’asfalto che andranno avanti, almeno secondo l’ordinanza del Comune, fino all’8 settembre.

"Venerdì mattina abbiamo visto comparire dei cartelli, mentre l’ordinanza è stata pubblicata soltanto venerdì sera – continua il cittadino – Il problema è che solo quella parla della chiusura delle strade, oltre all’eliminazione della sosta per tutta la durata dei lavori. Abito con la mia famiglia in via Corsani, una strada senza sfondo. Come posso raggiungere casa mia se è tutto chiuso? E se dovesse esserci un’emergenza?".

Nella zona ci sono anche diverse attività commerciali, sicuramente penalizzate dai lavori e dalla modalità di comunicazione. Da mesi ormai gli interventi sulle strade, anche quelli delicati perché effettuati in zone ad alta densità abitativa e con pochi parcheggi, vengono scoperti soltanto all’ultimo minuto con tutti i disagi del caso. Come dimenticare, ad esempio, l’intervento sulla tangenziale in pieno giorno che provocò file e proteste a non finire?

L’amministratore del condominio di Gattai, dove vivono trenta famiglie, sta cercando di trovare una soluzione con il Comune. Si potrebbe aprire un varco per consentire l’accesso a casa ai residenti. Sembrerebbe una cosa scontata, ma purtroppo nella zona di via Gherardi in questi giorni non lo è affatto.