Lavori in parchi e giardini. Ecco la mappa "verde"

Interventi per riqualificare nei giardini, ma anche la realizzazione di un’area crossfit. Con l’obiettivo di dare al verde un aspetto più curato. Sono questi alcuni dei lavori messi in cantiere dal Comune tramite Consiag Servizi per il prossimo futuro. Qualche sempio? Lo spazio in via Traversa Cellerese, il Pratocchio in via Maggio 1898, la scuola Iqbal in via Firenze e il Pallaio di viale Montegrappa. E ancora: i giardini della Passerella in via Sant’Antonio, quelli di via Sant’Orsola, il Parco della Liberazione e della Pace - ex Ippodromo -, il giardino di via Fonda di Figline e quello di via Ostia. Sono previste anche la realizzazione di un’area crossfit nei giardini di via Ferraris, la sistemazione di sedute e pavimentazioni in legno nel piazzale Landini, la sostituzione di fioriere nel centro storico e la nascita del Parco delle neofite. Per quanto riguarda invece gli interventi - sempre a tema verde - attualmente in corso e in fase di conclusione, ecco la riqualificazione del giardino di via Don Facibeni a Casale, del giardino di via Egidio Bellandi a Tavola e del giardino di via Galliano Masini a Tobbiana. È poi in via di realizzazione una doppia area di sgambatura per cani situata dietro alla stazione Borgonuovo e una nuova area tematica chiamata "Albero delle Mele" all’interno del Parco Gioca Giò di via Marradi.

Facendo un passo indietro, ammontano a 11,5 milioni di euro gli investimenti per il verde dal 2019 al 31 agosto 2023, di cui 6 per gli interventi di manutenzione ordinaria e 5,5 per quelli di manutenzione straordinaria, svolti da Consiag Servizi Comuni (si è partiti da 2 milioni nel 2019 fino ai 2,7 di quest’anno). Vengono compresi fra gli interventi ordinari il monitoraggio e la verifica di stabilità delle alberature, gli interventi sulle alberature stesse - piantumazioni, abbattimenti, potatura e gestione nuovi alberi - interventi su siepi, aiuole e fioriture, taglio dell’erba e manutenzione delle rotonde, dei giochi e degli arredi nei giardini pubblici. In particolare sono stati 750 gli interventi di riparazione di giochi e panchine. Panchine, controllate e sistemate, che nel comune di Prato sono attualmente 2800. E ancora, dal 2019 all’agosto 2023 sono state eseguite quasi 2000 piantumazioni ed eseguiti 1044 abbattimenti. Diversi anche gli interventi di manutenzione straordinaria. Fra i più recenti la riqualificazione del giardino della scuola Brugnano, la sistemazione di 10 aree gioco e la realizzazione del progetto "Orti in carcere" alla Dogaia.

"Siamo soddisfatti dell’importante attenzione che è stata rivolta a tutto il territorio comunale, ai giardini scolastici e agli spazi verdi – commenta Cristina Sanzò, assessora alla città curata – ci sono ancora degli elementi di criticità come i giardini del centro storico, quelli di Sant’Orsola e della Passerella, che sono sottoposti ai vincoli della Soprintendenza su cui a breve speriamo di poter intervenire, oltre poi a tanti altri spazi da riqualificare". Infine l’amministratore unico di Consiag Servizi, Filadelfo Spinella: "Abbiamo fatto un lavoro molto ampio e il nostro obiettivo è quello di fare ancora di più".

Francesco Bocchini