Lavori al campo Montano. Entro maggio la consegna. Posato il manto sintetico

Nei mesi scorsi sono andati in archivio i cantieri relativi agli impianti di Maliseti, Iolo e Viaccia, rientranti nel medesimo lotto da 2.400.000 euro complessivi finanziato anche grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E fra qualche settimana, al massimo entro maggio, dovrebbe nella migliore delle ipotesi essere definitivamente completato anche l’intervento sul Montano, in modo da chiudere l’operazione. E’ il punto sull’ultimo atto del maxi intervento partito nella scorsa legislatura con l’obiettivo di rinnovare alcuni dei principali impianti sportivi del territorio. Per quel che concerne l’impianto di viale Galilei, ormai da tempo consacrato al rugby, le operazioni hanno ripreso il via a pieno ritmo, dopo alcuni giorni di stop a metà dello scorso mese a causa della pioggia. Gli operai hanno provveduto alla posa del sottofondo del campo e all’effettuazione dei drenaggi ed al momento stanno lavorando sulle canaline. Anche il manto in sintetico è già stato posato. Fino al dicembre del 2023 (ossia sino al momento della riconsegna dell’impianto al Comune) la struttura di viale Galilei era utilizzata dai Cavalieri Union per le sedute di allenamento della prima squadra. Il cantiere è in questo caso partito a qualche mese di distanza dalla consegna (nel maggio dello scorso anno). E tornerà con tutta probabilità ad essere utilizzata allo scopo, una volta che tutto sarà stato completato. Anche perché i Cavalieri giocheranno in ogni caso l’ultima gara stagionale il prossimo sabato in Piemonte contro il Biella, per un confronto che varrà un’intera stagione: battere i piemontesi (che sono comunque già certi dei playoff) potrebbe non bastare per rimanere nel girone di merito di Serie A, anche perché dipenderà in contemporanea anche dal risultato dell’Avezzano: se gli abruzzesi riuscissero a battere il Verona, sarebbero matematicamente salvi condannando proprio i "tuttineri" (che almeno in linea potenziale potrebbero comunque essere ripescati). Non è tuttavia il momento di fare calcoli: gli uomini di Alberto Chiesa saranno chiamati innanzitutto a fare risultato pieno, senza pensare a nient’altro. Ma con una certezza in più: dalla prossima stagione (se non prima) il club presieduto da Maurizio Sansone avrà nuovamente a disposizione quella struttura sulla quale ha costruito nel recente passato i propri successi, a suon di allenamenti.

Giovanni Fiorentino