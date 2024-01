Lavori ai caselli, chiusure a Prato Est e Ovest

Prato, 8 gennaio 2024 – Due chiusure in vista per i caselli autostradali pratesi della A11 Firenze-Mare.

Il primo intervento riguarda Prato Est: per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 gennaio la stazione sarà chiusa in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Prato Ovest.

L’altro intervento invece riguarda Prato Ovest: sempre per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, il casello sarà chiuso dalle 22 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 gennaio in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Prato Est.