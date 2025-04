Lavoratori di tutta Italia in piazza per Luana

Il 1 maggio il mondo del lavoro italiano si incontrerà a Montemurlo e lo farà nel ricordo di Luana D’Orazio, la giovane donna e madre di un bambino di 5 anni, tragicamente scomparsa sul luogo di lavoro, un’orditura di Oste, il 3 maggio 2021. Montemurlo sarà una delle tre piazze nazionali, insieme a Roma e Palermo, ed ospiterà una delle manifestazioni organizzate dalle sigle sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil. Il tema scelto dai sindacati confederali italiani per la festa dei lavoratori del 2025 è, non a caso, la salute e sicurezza sul lavoro.

Dopo la concessione del decreto di autorizzazione per l’assegnazione del toponimo da parte della prefettura, il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, in accordo con la famiglia D’Orazio, ha scelto la data fortemente simbolica del 1 maggio, festa dei lavoratori, per l’intitolazione della nuova strada di collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno, a Luana D’Orazio. "Un luogo fisico dedicato a Luana perché la sua memoria rimanga viva e rappresenti un monito per istituzioni, imprenditori e cittadini ad impegnarsi concretamente, perché la sicurezza sul lavoro sia sempre la priorità assoluta e mai un costo o un lusso", dice il sindaco Simone Calamai "In questa importante occasione, oltre a celebrare la Festa dei Lavoratori, abbiamo sentito il dovere di rendere omaggio a Luana d’Orazio e con lei a tutte le vite spezzate sul lavoro".

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica ricordò Luana. Proprio a Mattarella il sindaco Calamai si è voluto rivolgere, formulandogli un invito formale di partecipazione alla cerimonia.