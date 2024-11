Lavorare da Louis Vuitton. Tante le posizioni aperte

La moda sta attraversando una pesante crisi, ma non mancano le ricerche di personale. Louis Vuitton ha 46 posizioni aperte in Italia e alcune di queste riguardano la Toscana.

Per negozio a Forte dei Marmi si cerca un addetto all’accoglienza clienti, mentre per la sede di Figline Valdarno è vacante un posto come responsabile del controllo industriale per il quale si richiede laurea in contabilità, finanza o amministrazione aziendale. Per candidarsi: jobs.louisvuitton.com.

Per chi vuole intraprendere una carriera nella moda, si segnala anche il corso gratuito di ecodesigner per aspiranti stilisti focalizzato sull’abbigliamento sostenibile.

La durata del corso è di 990 ore e la partenza è prevista a dicembre 2024. Il bando è pubblicato a questo link: www.fondazionelisio.org/it/didattica/corsi-calendario/corso-ifts-ecodesigner.