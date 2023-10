L’avatar del gusto per ordinare facile

Mea semplifica le vite delle persone creando un ambiente in cui tutto è collegato e accessibile con facilità. Marco Bellia, Alberto Michelotti, Alessandro Gasparri, Gabriele Fedi, Andrea Spitaleri sono le menti della start up che ha come scopo quello di creare soluzioni intelligenti e facili che si adattano al mondo in continua evoluzione. Ingegneri informatici under 30, hanno sviluppato una applicazione all’avanguardia ’MeaMenu’ che è valsa l’edizione 2022 di Impresa Campus dell’Università di Firenze. In sostanza l’applicazione è pensata per rendere più facile e su misura

il momento dell’ordinazione al ristorante o nei bar. "Ci siamo accorti

che nella fascia di età tra 25 e 30 anni si tende sempre ad andare nei soliti locali e a mangiare sempre lo stesso piatto - spiega Bellia -. Mea Menù attraverso l’intelligenza artificiale propone una selezione di piatti che sono nei gusti del cliente, basandosi sulle scelte precedenti e sull’offerta, in pratica l’app personalizza l’esperienza di ogni cliente. L’avatar del gusto impara dalle scelte e suggerisce piatti in linea con i regimi alimentari del cliente". Il lavoro di Mea è orientato al settore food e del turismo, ma offre anche consulenza specializzata su intelligenza artificiale, cloud computing e Internet of things. Per informazioni è possibile collegarsi a meaworld.com.