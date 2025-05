"L’autorizzazione per Faltugnano è stata inviata"

"L’autorizzazione c’è ed è stata inviata via pec già lo scorso aprile". Il Comune di Vaiano risponde riguardo all’autorizzazione che mancava per procedere ai lavori per l’allacciamento dell’acquedotto a Faltugnano. "In riferimento all’articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Nazione sulla questione degli investimenti per la condotta idrica a servizio della frazione di Faltugnano, l’amministrazione comunale sottolinea che la propria ricostruzione dei fatti risponde alla verità, come documentato dagli atti e verificabile dai cittadini. Rispetto a quanto dichiarato da E-Distribuzione, l’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per contattare la struttura tecnica dell’azienda per informare che l’autorizzazione da parte del Comune di Vaiano è stata rilasciata con provvedimento n. 11/2025 del 22/04/2025, provvedimento che è stato inviato ad Enel con prot. n. 4824 del 22/04/2025, come risulta da ricevuta di consegna della pec".

E-Distribuzione, purtroppo, non aveva a sistema l’avvenuta conclusione dell’iter autorizzativo, motivo per cui ha provveduto oggi stesso ad inserirlo per poter programmare l’intervento. "Questa situazione non è stata dunque conseguenza – prosegue la nota del Comune – di un errore dell’attuale amministrazione, ma probabilmente di un fraintendimento precedente o di un problema informatico che ha impedito la ricezione della pec di trasmissione dell’atto. L’amministrazione non ha motivo di mettere in dubbio la correttezza e la professionalità di E-Distribuzione e, a questo punto, siamo sicuri che darà corso in tempi celeri agli adempimenti e agli interventi di propria competenza". Nella foto in alto, la sindaca Francesca Vivarelli