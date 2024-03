L’Autofficina Salva continua a volare

Cerca la fuga col +6 in classifica l’Autofficina Salva nel campionato di serie A di calcio a 5 dell’Opes Toscana Calcetto. La capolista nell’ultimo turno centra la sedicesima vittoria su 17 match disputati nella competizione. Un’affermazione nettissima, addirittura col punteggio di 16-0 ai danni della Casa del Popolo di Bacchereto. Un passivo inatteso al cospetto della sesta forza della manifestazione, che ha visto come assoluti protagonisti Sorisi e Bloisi autori rispettivamente di sei e cinque marcature. A referto anche Biancucci e Marrone, due volte, e Nunziati. Nonostante un cammino da schiacciasassi della capolista, l’inseguitrice i Dinosauri non molla. E nell’ultimo turno si impone 7-3 sul Real Madrink. Qui Calamai firma un pokerissimo e Rosati una doppietta. Per gli avversari due gol di Kola e una rete di Lushi. Questa vittoria vale doppio perché arrivata nello scontro diretto contro la quarta forza della competizione. Chi deve ancora giocare è il gruppo de I Diavoli dei Balcani che proveranno ad accorciare sui Dinosauri affrontando Il Vergè.