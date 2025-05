L’auditorium inagibile ora è sicuro. E il liceo Brunelleschi festeggia

Il liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo ha un nuovo auditorium. L’intervento, realizzato dalla ditta Crestini Costruzioni, del valore di 85.300 euro, ha riguardato principalmente il ripristino di una trave della sala polifunzionale. Grazie a questo intervento l’auditorium è stato restituito alla scuola come uno spazio sicuro e accogliente, ideale per ospitare attività culturali e momenti di aggregazione.

Oltre agli interventi strutturali, è stato effettuato il completo rinnovo delle sedute, con la sostituzione delle vecchie con 160 nuovi posti a sedere, per un valore complessivo di 22.900 euro. "Questa inaugurazione rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della rete scolastica, un impegno che la Provincia porta avanti con grande attenzione per la sicurezza, la qualità e il benessere degli studenti – dichiara il presidente Simone Calamai -. L’intervento realizzato, che ha visto il rifacimento della struttura portante, precedentemente compromessa da criticità che ne avevano reso inagibile l’auditorium, e il rinnovo delle sedute, non è solo un’opera di manutenzione, ma si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione delle strutture scolastiche. L’obiettivo è offrire agli studenti un ambiente che non sia solo un punto di riferimento didattico, ma anche uno spazio dedicato alla loro crescita culturale e sociale". Soddisfatta la dirigente: "Abbiamo finalmente la possibilità di riutilizzare l’auditorium, uno spazio essenziale per le numerose attività che vi svolgiamo quotidianamente - dichiara Maria Grazia Ciambellotti - Si tratta di un ambiente fondamentale, e desidero ringraziare la Provincia dper aver reso possibile questo intervento, restituendoci un luogo sicuro e funzionale".