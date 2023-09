Lastra a Signa, la lavanderia Ekolav sposa l'inclusione e impiega 20 ragazzi disabili

Lastra a Signa (Firenze), 27 settembre 2023 - Si chiama 'Santa Gemma’ il progetto di inclusione lavorativa, nato con il supporto di Servizi Italia e del Gruppo Coopservice, che Ekolav (gruppo Servizi Italia) ha presentato nel suo stabilimento di Lastra a Signa. Il progetto ha promosso l'inserimento nell'organico dell'azienda di circa 20 lavoratori con disabilità cognitive.

La lavanderia industriale Ekolav impiega circa 100 addetti servendo numerose strutture ospedaliere della Toscana. Il progetto ha consentito la creazione di un centro per la formazione lavorativa e domestica dedicato a persone con ritardo cognitivo, dando la possibilità a giovani con sindrome di Down o con ritardo cognitivo, di costruirsi un proprio progetto di vita. Il gruppo è stato inserito in postazioni di lavoro non secondarie all'interno dello stabilimento e non svolgono attività ripetitive.

Seguono un percorso formativo con mansioni anche complesse e rotazione su compiti e ruoli diversi. “Il traguardo che intendiamo raggiungere - ha dichiarato Giovanni Cilenti, amministratore unico di Ekolav - auspichiamo porti ad una maggiore consapevolezza di sé, del proprio valore come persona, permettendo ai lavoratori coinvolti di sentirsi all'interno di un gruppo, con capacità di decidere e consapevolezza di far parte di una organizzazione, affinché si creino quelle condizioni fondamentali per giungere a una vita autonoma e indipendente”.

