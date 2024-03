L’arte degli Etruschi. E la grafologia pratica

Doppio appuntamento nel "segno" dell’arte e della scrittura per ragazzi nei Comuni Medicei. Il primo è il laboratorio sul passato rivisto in chiave contemporanea che si terrà domani al museo archeologico di Artimino alle 16 per bambini dai 5 anni, intitolato "Etruschi... contemporanei". I colori, le forme, l’estro e la fantasia di alcune opere esposte nel museo per la mostra "Guardarsi! I contemporanei festeggiano gli Etruschi" guideranno i partecipanti in una rielaborazione in chiave contemporanea di reperti e protagonisti del passato etrusco del territorio. Il costo è 3 euro a bambino più 2 euro d’ingresso al museo. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 055 8718124 o scrivere una mail a: [email protected].

Il secondo evento è un pomeriggio per scoprire il mondo della grafologia cioè lo studio della scrittura manuale che aiuta a scoprire aspetti interessanti della personalità e del carattere, sia nei bambini che negli adulti. "Elementi di grafologia" è il titolo dell’appuntamento in programma oggi alle 16.30 alle Scuderie Medicee a Poggio a Caiano. Si parte con una introduzione alla grafologia morettiana presentata dalla professoressa Maria Guida Toni con piccolo saggio grafico individuale sull’autografia (firma).

Poi Silvia Masi illustrerà le pratiche di rieducazione del gesto grafico nella manoscrittura dei bambini, come applicazione pratica della grafologia in ambito evolutivo. Porterà i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi. Interverrà Tancredi Lucii, presidente dell’istituto toscano di scienze grafologiche e l’incontro sarà moderato dalla consigliera comunale Chiara Guazzini.