L’Arcobaleno sui Tramonti diVini. Buon cibo, degustazioni e dj set. Artimino dà il benvenuto all’estate

Ad Artimino si gustano i ’Tramonti diVini’. La manifestazione torna questa sera ad ingresso gratuito in piazza San Carlo, dalle 19 alle 24. Protagonisti assoluti i migliori vini docg di Carmignano, prodotti enogastronomici di alta qualità, arte e musica live. L’obiettivo è quello di valorizzare al meglio le risorse enogastronomiche, utilizzandole come fonte di attrazione.

La kermesse si articolerà attraverso la proposta di diverse varietà di vini provenienti da cantine locali: i protagonisti saranno un Trebbiano e Carmignano Santa Cristina (Fattoria Ambra), un Artumes igt e Carmignano Poggilarca (Tenuta di Artimino), un Barco Reale e il Vinsanto (Fattoria Le Ginestre), un Ruspo e il Vinsanto (da Castelvecchio), il Bacano (dal podere Allocco), un Barco Reale e il Vittoria Brut rosé (dalla fattoria di Capezzana), il Locorosso (dalla cantina Pratesi), un Ruspo (dal podere il Sassolo), un Balé rosato igt (da colline San Biagio). Per l’occasione verrà messa a disposizione la classica taschina di stoffa insieme ad un calice, al prezzo di 5 euro. Chi la possiede già è invitato a portarla.

La proposta gastronomica sarà curata da tre ristoratori locali selezionati: Marta Cucino io Personal Chef on the road, Osteria I’Ficarello e Ultimo Ristorante, oltre allo stand gastronomico della Pro Loco Carmignano. La serata sarà accompagnata da dj set, mentre – in parallelo – resterà aperto il Museo Archeologico ed in piazza si svolgerà la mostra ’Io Creo – mercato di arte e ingegno femminile’. La manifestazione organizzata dalla Proloco e dal Comune di Carmignano, in partnership con Confcommercio Pistoia e Prato, per la prima volta rientra nel cartellone degli appuntamenti di "Arcobaleno d’Estate", in programma fino al 25 giugno, promossi dalla Regione Toscana insieme a La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana ("Tramonti diVini" è inserita anche nel suo circuito), per celebrare l’inizio della stagione turistica.

"Tramonti diVini – commenta l’assessore Dario Di Giacomo - è l’evento enogastronomico dell’estate carmignanese che racconta il nostro territorio da più punti di vista: il gusto, la storia, l’arte contemporanea, l’estro delle donne. Il tutto dentro il borgo di Artimino, piccola perla della Toscana. La presenza di Tramonti diVini nel calendario di Toscana Arcobaleno d’Estate ci inorgoglisce e ci spinge a crescere".