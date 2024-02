Lara Vinca Masini. La conferenza di Mirella Branca

Oggi alle 16.30 al Pecci la storica dell’arte Mirella Branca, amica e biografa di Lara-Vinca Masini, racconterà al pubblico la formazione e l’avvio della militanza critica della studiosa fiorentina, come premesse di una vita intera dedicata alle arti e del suo vasto e rigoroso archivio-biblioteca lasciato proprio al Pecci. In un intreccio di memorie e dati documentari, Branca delinea per la prima volta la formazione giovanile di Lara-Vinca Masini, ricorrendo soprattutto ai preziosi carteggi oggi conservati in viale della Repubblica. Emergeranno frammenti di un vissuto precedente alla sua attività di critica d’arte militante, avviata all’inizio degli anni Sessanta, in una connotazione più ampia, cresciuta fra tradizioni familiari legate all’ambito del restauro e passioni letterarie: il mondo che respirava, le amicizie di Lara da giovane. Risalterà così di Lara Vinca Masini la formidabile e singolare figura di intellettuale, animata da una visione culturale a larghissimo raggio. Una volta tracciati gli anni giovanili, Branca racconterà della propria amicizia con Lara, di conversazioni e discussioni d’arte, fino alla stesura del suo profilo su Wikipedia redatto dopo la sua scomparsa nel 2021.