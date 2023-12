L’Antica fiera riporta il sorriso. Il programma

Torna l’appuntamento con l’Antica fiera di Carmignano. Domani e domenica, e poi martedì 5 dicembre, dalle 9, fichi secchi, olio e altri prodotti dell’agricoltura si potranno trovare nel salone del comune, in piazza Vittorio Emanuele II, accompagnati dai trattori in bella vista e da un programma di animazione ed eventi culturali per tutti i gusti, sempre con un occhio di riguardo per i bambini.

Ci sarà una vera festa in tensostruttura, la truccabimbi, le esibizioni di falchi ed esposizione di rapaci, i laboratori di riciclo creativo per bambini e il battesimo della sella sul retro del palazzo comunale dove verrà allestita una piccola fattoria didattica con gli animali da stalla e da cortile.La novità 2023 arriva con un concerto della band ‘agricola’ DuOVA, con le esilaranti canzoni che parlano del mondo contadino dal loro punto di vista, sabato 2 dicembre alle 16.30 in tensostruttura. Sempre qui dentro, il dopo cena sarà animato dal concerto trap di Emanuele Coppola alias New Icon. I tre giorni saranno accompagnati dai banchi dei produttori locali, dai mercatini, dal mercato dell’artigianato "Io Creo, Natale", dal mercato della fiera del martedì, chicchi, brigidini e mandorlati. La piazzetta antistante il comune sarà riservato ai tradizionali stand gastronomici con migliacci, ciambelle e necci. Il programma ospita il concorso dell’olio biologico popolare giunto alla sua 7° edizione. Infine, un’anticipazione natalizia: la via dei presepi a Bacchereto dall’8 dicembre. Tutte le attività, i mercatini e gli spettacoli e laboratori per bambini si svolgeranno in una tensostruttura riscaldata in piazza o comunque all’interno di spazi al chiuso. Il programma dettagliato e’sul sito del comune. Caterina Cappellini