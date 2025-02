L’antica cerimonia fra armonia e spiritualità

Una cerimonia all’insegna di gusto e spiritualità quella di cui sarà protagonista Qiuxiu Cristina Hua domenica al Ridotto del Metastasio a partire dalle 15 e in due turni, in collaborazione con l’associazione Mindful peace international. Tanta la curiosità per questo appuntamento che ha subito registrato il tutto esaurito non appena si sono aperte le prenotazioni: nel giro di poche ore è arrivata una valanga di richieste alla biglietteria del Metastasio tanto che esiste una lista di attesa in caso di eventuali rinunce (biglietto d’ingresso tre euro).

"Dati i tempi ristretti e per permettere un’esperienza di meditazione più coinvolgente – anticipa Cristina Hua – ci concentreremo su una sola tipologia di tè bianco per la degustazione".

Non sarà solo un percorso degustativo, ma anche un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Perché, come recita un proverbio cinese, il primo infuso è per il gusto, il secondo è per il piacere, il terzo è per l’occhio, il quarto è per il rilassamento. Di fronte a ottanta spettatori, Cristina condurrà un’affascinante cerimonia, il rituale del ‘Gongfu Cha’, per svelare i segreti di una bevanda millenaria che è sinonimo di spiritualità e armonia.

In realtà per lei si tratta di un ritorno al Metastasio visto quel teatro lo aveva frequentato nel 2011, recitando con un cast italo-cinese nello spettacolo intitolato "Un angelo nei sobborghi". Corsi e ricorsi nella vita di Cristina Hua, oggi affermata maestra d’arte del tè.