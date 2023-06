L’anno delle multe Già diecimila in più E sono 18 ogni ora "Trappola all’incrocio"

Diecimila multe in più nell’arco di soli tre mesi, per una media di 111 verbali in più al giorno, 442 complessive al giorno, 18 ogni ora. E’ una vera e propria stangata quella che si è abbattuta nei primi tre mesi del 2023 sugli automobilisti pratesi. Se nel primo trimestre del 2022 la polizia municipale aveva elevato 29.966 sanzioni, nello stesso periodo di quest’anno i verbali salgono a quota 39.836. Un boom di multe che si traduce in una netta crescita degli incassi potenziali per il Comune (potenziali perché in media solo il 55% dei multati paga in prima battuta), che passa da 2,6 milioni del primo trimestre 2022 ai 3,4 milioni dei primi tre mesi di quest’anno. A rendere pubblici questi dati è la Lega, col capogruppo Daniele Spada che ha fatto uno specifico accesso agli atti. Numeri che mostrano un netto aumento di controlli da parte della polizia municipale, con ogni tipologia di verbale che aumenta nel rapporto fra 2022 e 2023. Sull’uso del cellulare alla guida, ad esempio, si passa dalle 77 sanzioni del 2022 alle 115 di quest’anno. Raddoppiano i verbali per mancata revisione, passando da 235 a 523. In crescita anche le multe per la mancanza di assicurazione, per guida in stato di ebbrezza e per sosta sugli spazi invalidi.

A fare la parte del leone però sono tre settori specifici: la pulizia strade, la sosta vietata e i transiti in ztl. Nel primo caso si passa dalle 4.545 multe del 2022 alle 10.244 del 2023. Un numero gigantesco, che porta al Comune un incasso potenziale di 430.000 euro. Si tratta di ben 114 multe al giorno solo per il mancato rispetto dei divieti per la pulizia strade. L’altra stangata, come detto, arriva da ztl e varchi elettronici. Se in novanta giorni del 2022 c’erano stati 2.342 verbali, quest’anno si sale a quota 3.905. Quasi il doppio, per un incasso potenziale di 324.000 euro. E’ il chiaro segnale di un netto aumento dei controlli da parte della polizia municipale agli accessi in ztl (cioè la porzione di centro storico non protetta dalle telecamere), tra l’altro richiesto dagli stessi residenti di piazza Sant’Agostino e di via San Fabiano. Cresce nettamente anche la sosta vietata passando da 4.200 infrazioni a 5.815. In aumento pure la sosta sui marciapiedi: da 589 a 950 multe.

A fronte di questi numeri ieri la Lega ha deciso di effettuare una campagna di volantinaggio all’incrocio fra via Ferrucci e via Valentini. Qui è stato posizionato dal Comune un T-Red che controlla sia il passaggio col rosso che il superamento della linea d’arresto. Una sanzione contestata dal Carroccio, perché ritenuta inutilmente afflittiva verso gli automobilisti.

"Sono semafori trappola – accusa Spada, il cui partito ha distribuito dei volantini con scritto ‘Attento! Il Pd ti vede e ti multa, non sfiorare quella striscia’ –. Il fermarsi appena dopo la linea d’arresto è un’infrazione che non fa male a nessuno. E poi non c’è un’adeguata segnalazione a indicare agli automobilisti il rischio di prendere una multa. Che si mettano almeno cartelli luminosi". La Lega ha preannunciato la presentazione di un’interpellanza in consiglio comunale per chiedere spiegazioni del boom delle multe nel primo trimestre 2023. E nel frattempo ieri ha provato a mettere in guardia tutti gli automobilisti che transitano da via Valentini sul rischio multa all’incrocio semaforico con via Ferrucci.

"Anche se siamo di fronte in realtà a una domanda retorica – conclude Spada –. E’ evidente che l’unica spiegazione possibile di questo aumento dei verbali è la necessità da parte della giunta Biffoni di fare cassa, colpendo le tasche degli automobilisti pratesi".

Stefano De Biase