L’anima di Mercatale in trecento fotografie

Un ex Meucci pieno di gente ha accolto nei giorni scorsi la presentazione del primo volume dedicato a Mercatale, inserito in un progetto della biblioteca popolare Petrarca che è iniziato con le due pubblicazioni su San Quirico e dovrebbe proseguire con una serie di libri su tutte le frazioni verniotte. "Mercatale, un paese e la sua gente" è il titolo del volume dedicato al borgo, per secoli, per la sua posizione, centro di attività econimiche e di commercio per tutta l’alta Valle. "Se con San Quirico avevamo pubblicato prima il libro con il testo e poi quello con le foto – ha spiegato il presidente della Petrarca, Giovanni Pini, che ha condotto la presentazione dopo i saluti dell’assessore Maria Lucarini – con Mercatale abbiamo fatto all’inverso ed è uscito prima il volume delle foto. In marzo uscirà l’altro". Un lavoro partecipativo quello della Petrarca: tanti i cittadini che hanno tirato fuori dai cassetti e dalle memorie di famiglia tante immagini che ritraggono la storia delle persone e del paese dalla fine del 1800 agli anni ’80 del secolo scorso. Dallo scorrere delle pagine, quindi, si può capire come sono cambiati la moda, i costumi, lo stesso paese. "Un gran numero di queste immagini – scrive Giovanni Pini nella presentazione - ci mostrano la vita di ogni giorno e non solo ci appartengono riuscendo a coinvolgerci, ma sembrano ancora essere una parte importante della nostra identità e finiscono così per rappresentare la storia autentica di tutto un paese". Le 300 immagini che vanno a comporre il libro sono suddivise in una ventina di sezioni, dai "ritratti di famiglia", al "borgo", a "la chiesa che non c’è più".

Claudia Iozzelli