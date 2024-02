Lanartex, l’azienda attenta ai dipendenti

Lanartex è una delle aziende d’eccellenza del distretto. Il laboratorio, fondato 25 anni fa da Patrizia Rosati e Alessandro Iozzelli, si occupa di analisi fisico-chimiche ed ecologiche su tutta la filiera tessile (fibre, filati, tessuti, pelle, bottoni, cerniere, capi confezionati). Un’azienda innovativa che ha saputo crescere grazie a un approccio che valorizza le professionalità individuali e promuove la formazione continua del proprio personale. Un’attitudine che oggi è certificata ufficialmente. L’azienda di via Primo Maggio a Oste ha ottenuto l’attestazione della conformità dell’organizzazione ai principi di parità tra i generi per quanto riguarda la retribuzione e condizioni di progressione di carriera. In Italia sono meno di 8mila le aziende che hanno scelto di intraprendere questo percorso di certificazione di qualità delle risorse umane e delle politiche di genere, solo 400 quelle presenti in Toscana e appena due a Montemurlo.

"Abbiamo valorizzato le buone pratiche che da sempre fanno parte del nostro Dna aziendale", spiega Matteo Marcone, capo dell’ufficio qualità di Lanartex. "La certificazione va a misurare, rendicontare e valutare i dati e le politiche aziendali messe in campo per compensare le differenze di genere, soprattutto la componente meno rappresentata, e dare a tutti, uomini e donne, uguali possibilità di progressione di carriera, ma anche incentivi, benefit e piani di welfare, ad esempio, per la conciliazione dei tempi vita/lavoro. Per noi le risorse umane sono preziose e vogliamo valorizzarle al meglio". La Lanartex ha 12 dipendenti ed è un’azienda a trazione femminile: per la metà sono donne, così come la maggioranza delle posizioni di vertice sono occupate da donne.