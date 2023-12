L’amore Pippo. Una sorpresa a La Baracca

Per una notte di San Silvestro diversa rispetto ai copioni consueti c’è il Teatro La Baracca. Il 31 dicembre alle 21.45 andrà in scena "L’amore Pippo", un diario d’amore a due, ispirato da un quaderno ritrovato durante l’alluvione di Prato. In scena ci saranno Maila Ermini (nella foto) e Gianfelice D’Accolti. "L’alluvione, che ci ha colpito duramente, ha operato anche un piccolo miracolo – racconta Ermini – facendo apparire dal passato un documento di alcuni anni fa, ormai confuso nella melma di questi giorni fra i mucchi di immondizia accatastata, e che casualmente abbiamo recuperato. Abbiamo scoperto una storia d’amore, a tratti comica e strampalata, di alcuni anni fa, che non possiamo non condividere per stupire e divertire i nostri spettatori". Al termine dello spettacolo spumante e dolce per festeggiare il 2024. il biglietto costa 25 euro, l’ingresso va prenotato entro domani all’indirizzo mail [email protected], per informazioni 348 7046645. Agli spettatori del 31 dicembre, dopo L’Amore Pippo e prima dei brindisi sarà presentato in anteprima il programma degli spettacoli alla Baracca dei primi mesi del 2024. C’è infine da ricordare che al teatro di via Virginia Frosini a Casale è disponibile la terza edizione del libro L’Infanzia negata dei Celestini, appena data alle stampe con documenti e fotografie inedite. "Il 2024 è un anno importante per il mio viaggio a ritroso nei celestini – conclude Maila Ermini –, perché esattamente 20 anni fa, nel 2004 debuttai con lo spettacolo: allora l’argomento era un tabu assoluto in città e nessuno aveva mai osato parlarne pubblicamente".