L’amore materno nelle opere d’arte: la visita a Palazzo Pretorio

Visita guidata e laboratorio per bambini oggi alle 16 a Palazzo Pretorio per la festa della mamma. Ci sarà un percorso tematico per bambini dai 6 agli 11 anni alla scoperta delle opere che raccontano l’amore materno. Nell’aula didattica del museo i partecipanti saranno poi invitati a realizzare, in modo creativo e divertente, un regalo da donare alla propria mamma. Costo 5 euro a partecipante. Prenotazione obbligatoria a [email protected]. Sempre oggi è prevista anche una visita guidata da Palazzo Pretorio a Palazzo Datini, alle 17, costo 5 euro, prenotazione obbligatoria allo 0574 1837859 o a [email protected]. Infine, al Museo di Palazzo Pretorio domani alle 10.30 ci sarà una colazione ad arte con l’accompagnamento di un concerto al pianoforte eseguito da Mauro Fuschi, promettente allievo della scuola di musica Verdi nella classe di pianoforte jazz di Massimiliano Calderai. Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected]